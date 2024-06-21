Также Елена рассказала, в каких отношениях находится с мужем. По ее словам, супруги почти не ссорятся, но сильно скучают друг по другу.

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Зеленская призналась, что пытается отдохнуть от работы и задач, когда появляется свободная минута. Впрочем, не всегда она чувствует себя бодрой после этого.

В то же время жена лидера страны поделилась, что не показывает свою усталость детям, поскольку Елена должна быть источником уверенности для них. Первая леди подчеркнула, что когда-то просыпалась ночью с тревогой, но этого никто не видел.

"Это были самые ужасные моменты, и хорошо, что это произошло ночью, потому что никто из моих детей этого не видел, потому что я всегда должна быть для них источником уверенности", – рассказала Зеленская.

К тому же жена президента не сдерживала эмоции, когда оставалась наедине с собой. Как отметила женщина, она делала это сознательно.

Несколько раз я позволяла себе плакать, когда было невыносимо грустно, но я делала это сознательно, потому что знаю, что мне нужно нырнуть глубоко на дно, чтобы найти в себе силы толкаться, и тогда я снова смогу плавать,

– добавила Елена.

Что говорили Зеленские о детях