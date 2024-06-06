Ми можемо з ним бути на рівних, – Олена Зеленська висловилася про почуття гумору президента
Джерело:Офіс Президента України
Перша леді України Олена Зеленська поділилася, що навіть попри повномасштабну війну в Україні, у її сім'ї присутній гумор. Крім того, вона висловилася про жарти свого чоловіка.
Дружина Володимира Зеленського вважає, що почуття гумору є важливою рисою людини. Зокрема, її коханого.
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Водночас вона переконана, що вміє жартувати на рівних з президентом.
Ми багато років працювали разом, і я була автором скетчів і багатьох гумористичних програм, у яких він знімався. Тому мені здається, що ми можемо з ним бути на рівних у цьому сенсі,
– зауважила дружина Зеленського.
Олена додала, що дуже радіє, коли їй вдається розсмішити коханого, оскільки це допомагає йому на деякий час відволіктися від "страшної реальності".
Інтерв'ю з Оленою Зеленською: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Володимира та Олени Зеленських
- Подружня пара зустрілася ще в шкільні роки у рідному Кривому Розі.
- Хоча у гімназії вони не були близькими друзями, згодом завдяки спільним знайомим між ними зав'язалися романтичні стосунки.
- Олена Зеленська активно долучилася до творчої діяльності свого коханого, писала тексти для виступів команди КВК Володимира, а згодом стала однією з авторок "Кварталу 95". Попри це, на сцені вона з'являлася нечасто.
- 6 вересня 2003 року Олена та Володимир офіційно стали чоловіком та дружиною.
- У 2004 році в них народилася донька Олександра, а у 2013 – син Кирило.
- Дівчина наразі навчається на юридичному факультеті одного з українських університетів, а молодший син відвідує школу. Відомо, що через російську агресію хлопчик зацікавився видами зброї та воєнними деталями. Кирило навіть мріє служити в армії чи авіації.
- Водночас відомо, що через повномасштабну війну Володимир Зеленський рідко бачиться з дітьми та дружиною.