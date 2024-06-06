Жена Владимира Зеленского считает, что чувство юмора является важной чертой человека. В частности, ее любимого.
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В то же время она убеждена, что умеет шутить на равных с президентом.
Мы много лет работали вместе, и я была автором скетчей и многих юмористических программ, в которых он снимался. Поэтому мне кажется, что мы можем с ним быть на равных в этом смысле,
– отметила жена Зеленского.
Елена добавила, что очень радуется, когда ей удается рассмешить любимого, поскольку это помогает ему на некоторое время отвлечься от "страшной реальности".
Интервью с Еленой Зеленской: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Владимира и Елены Зеленских
- Супружеская пара встретилась еще в школьные годы в родном Кривом Роге.
- Хотя в гимназии они не были близкими друзьями, впоследствии благодаря общим знакомым между ними завязались романтические отношения.
- Елена Зеленская активно включилась в творческую деятельность своего любимого, писала тексты для выступлений команды КВН Владимира, а впоследствии стала одной из авторов "Квартала 95". Несмотря на это, на сцене она появлялась нечасто.
- 6 сентября 2003 года Елена и Владимир официально стали мужем и женой.
- В 2004 году у них родилась дочь Александра, а в 2013 – сын Кирилл.
- Девушка сейчас учится на юридическом факультете одного из украинских университетов, а младший сын посещает школу. Известно, что из-за российской агрессии мальчик заинтересовался видами оружия и военными деталями. Кирилл даже мечтает служить в армии или авиации.
- В то же время известно, что из-за полномасштабной войны Владимир Зеленский нечасто видится с детьми и женой.