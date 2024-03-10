Володимир Зеленський вперше за довгий час показався з дружиною на публіці: ніжні кадри подружжя
Джерело:Олена Зеленська
На церемонію нагородження престижної Шевченківської премії-2024 Володимир Зеленський завітав із дружиною. Це сталося вперше за декілька тижнів і подружжя мало гарний вигляд разом.
Вони усміхалися й тримали одне одного за руку. Крім того, Володимир мило допоміг дружині зайняти своє місце у залі.
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Який Олена та Володимир Зеленські мали вигляд
На церемонію нагородження перша леді та президент України прийшли, тримаючись за руки. Опинившись у залі, Володимир люб'язно допоміг коханій сісти поруч.
Для публічного заходу Олена Зеленська підібрала стильний чорний костюм, що складався з жакета-кімоно та спідниці міді. Крім того, вона акуратно зібрала волосся та додала до свого вбрання сережки й підвіску.
Водночас глава держави на Шевченківській премії з'явився у чорному світшоті та штанах в стилі мілітарі.
Як часто Олена та Володимир Зеленські зустрічаються
- Перша леді зізналася, що через повномасштабне вторгнення "усе відбувається на паузі. Ні вихідних, ні відпочинку". Як наслідок, вони з чоловіком та дітьми разом збираються дуже рідко.
- Так, через щільний графік президента сімейні зустрічі проходять лише раз на тиждень на кілька годин.
- Крім того, Олена Зеленська поділилася, що їм з коханим вдвох також складно провести час, оскільки коли у неї з'являється вільна хвилина, Володимир зайнятий офіційними обов'язками, і навпаки.
- Втім, перша леді з розумінням ставиться до цієї ситуації.
- Водночас нещодавно подружжя показалося разом у День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Тоді Володимир та Олена відвідали меморіал, розташований біля Майдану Незалежності.