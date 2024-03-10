Володимир Зеленський вперше за довгий час показався з дружиною на публіці: ніжні кадри подружжя

На церемонію нагородження престижної Шевченківської премії-2024 Володимир Зеленський завітав із дружиною. Це сталося вперше за декілька тижнів і подружжя мало гарний вигляд разом.

Вони усміхалися й тримали одне одного за руку. Крім того, Володимир мило допоміг дружині зайняти своє місце у залі.

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Який Олена та Володимир Зеленські мали вигляд

На церемонію нагородження перша леді та президент України прийшли, тримаючись за руки. Опинившись у залі, Володимир люб'язно допоміг коханій сісти поруч.

Для публічного заходу Олена Зеленська підібрала стильний чорний костюм, що складався з жакета-кімоно та спідниці міді. Крім того, вона акуратно зібрала волосся та додала до свого вбрання сережки й підвіску.

Водночас глава держави на Шевченківській премії з'явився у чорному світшоті та штанах в стилі мілітарі.

Як часто Олена та Володимир Зеленські зустрічаються