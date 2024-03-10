Они улыбались и держали друг друга за руку. Кроме того, Владимир мило помог жене занять свое место в зале.
Не пропустите "Мисс Мира-2023": кто стал победительницей престижного конкурса красоты
Как Елена и Владимир Зеленские выглядели
На церемонию первая леди и президент Украины пришли, держась за руки. Оказавшись в зале, Владимир любезно помог любимой сесть рядом.
Для публичного мероприятия Елена Зеленская подобрала стильный черный костюм, состоящий из жакета-кимоно и юбки миди. Кроме того, она аккуратно собрала волосы и добавила к своему наряду серьги и подвеску.
В то же время глава государства на Шевченковской премии появился в черном свитшоте и брюках в стиле милитари.
Как часто Елена и Владимир Зеленские встречаются
- Первая леди призналась, что из-за полномасштабного вторжения "все происходит на паузе. Ни выходных, ни отдыха". Как следствие, они с мужем и детьми вместе собираются очень редко.
- Так, из-за плотного графика президента семейные встречи проходят лишь раз в неделю на несколько часов.
- Кроме того, Елена Зеленская поделилась, что им с любимым вдвоем также сложно провести время, поскольку когда у нее появляется свободная минута, Владимир занят официальными обязанностями, и наоборот.
- Впрочем, первая леди с пониманием относится к этой ситуации.
- В то же время недавно супруги показались вместе в День памяти Героев Небесной Сотни. Тогда Владимир и Елена посетили мемориал, расположенный возле Майдана Независимости.