Они улыбались и держали друг друга за руку. Кроме того, Владимир мило помог жене занять свое место в зале.

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Как Елена и Владимир Зеленские выглядели

На церемонию первая леди и президент Украины пришли, держась за руки. Оказавшись в зале, Владимир любезно помог любимой сесть рядом.

Для публичного мероприятия Елена Зеленская подобрала стильный черный костюм, состоящий из жакета-кимоно и юбки миди. Кроме того, она аккуратно собрала волосы и добавила к своему наряду серьги и подвеску.

В то же время глава государства на Шевченковской премии появился в черном свитшоте и брюках в стиле милитари.

Как часто Елена и Владимир Зеленские встречаются