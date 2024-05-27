Брали в борг, – Олена Тополя назвала суму, яку витратила для поїздки на Євробачення-2010

Співачка Олена Тополя представляла Україну на Євробаченні у 2010 році. Вона пригадала той період та розповіла, скільки коштів довелося витратити на поїздку.

Олена Тополя (раніше відома під псевдонімом Alyosha) зізналась, що не планувала їхати на Євробачення. Однак за порадою продюсера Вадима Лисиці взяла участь у Нацвідборі, а потім стала представницею від України.

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Олена Тополя про поїздку на Євробачення

Виконавиця зізналась, що не хотіла б знову представляти Україну на Євробаченні. Насамперед через фінансовий аспект.

Брали у борг. Загалом, ця поїздка вилилася в понад 400 тисяч доларів, тому що це Норвегія, Осло, дуже багато напрямків, які були створені під наш виступ. Це все дуже багато забрало грошей,

– зізналась Олена Тополя.

Частину коштів співачці не доводилося повертати: люди просто пробачили їй борг. Зірка додала, що держава ніяк не допомогла їй з грошима для конкурсу. Після повернення до України їй вручили лише подарунок.

"Коли я повернулася з Євробачення, я отримала в подарунок картинку українського художника. Мені здається, видруковану на принтері. Потиснули руки", – поділилась Тополя.

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