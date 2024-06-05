Заспівала про розлуку з коханим: Олена Тополя презентувала нову пісню

Українська співачка Олена Тополя потішила шанувальників новим релізом. Вона представила ліричний трек на актуальну тему.

Олена Тополя, відома раніше як Alyosha, випустила нову пісню та відеороботу. Трек "Нірвана" вона створила, посилаючись на особистий досвід.

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У новій пісні Олена Тополя заспівала на тему, що актуальна для багатьох українок – розлуки та ностальгії за коханою людиною. Під час запису артистка особисто відчувала ці почуття, адже її чоловік теж приєднався до Збройних Сил України у перші дні повномасштабного вторгнення.

Мрії, бажання, наміри – це енергія, яка має силу. Чим більше ми ущільнюємо її у своїх думках – тим швидше вона реалізується. Дай Боже, щоб реалізувалися найкращі мрії та наміри!

– прокоментувала Олена Тополя, закликаючи здійснювати мрії.

У пісні Олена Тополя щиро проявила свої почуття та бажання про кохання та повернення додому.

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