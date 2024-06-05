Співак зазначив, що SAVLEPOV – це сайд-проєкт. Тому виконавець не припинятиме свій творчий шлях як лідер гурту Quest Pistols.

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5 червня Антон випустив ритмічний поп-R&B трек "Розстебни", який увійде до музичного альбому. Його реліз відбудеться цьогорічного літа. Підготовку до сольного проєкту SAVLEPOV розпочав ще у 2021 році, однак її довелося відкласти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Я чекав, коли музичний настрій проєкту зрезонує зі станом суспільства, але останні роки навчили, що ніколи не буде кращого моменту робити свою справу, ніж саме зараз,

– зізнався артист.

Композиція наповнена зухвалим і запальним фліртом. Водночас пісня розповідає про кохання, яке існує, допоки грає музика. Виконавець зазначив, що його творчість – інтимна фантазія, яка занурює у паралельний світ його наївних мрій.

SAVLEPOV – "Розстебни": слухайте пісню онлайн

Реакція мережі на трек SAVLEPOV

Фанати вже відгукнулися про новий трек українського співака. Прихильники підкреслили літній настрій композиції та привітали артиста з початком нового шляху.

"Антон, у тебе неймовірно приємний голос, який завжди хочеться слухати на повторі";

"Вітаю з початком нового творчого шляху";

"2-й день наспівую приспів який почула у ваших сторіс. Я так зрозуміла, що це ще надовго";

"Щиро вітаю вас з прем'єрою. Я хочу висловити вам своє особисте браво";

"З 2007-го знала, що ти не тільки неймовірно танцюєш, а ще й справжній музичний діамант".

Також шанувальники висловили бажання прийти на сольний концерт SAVLEPOV. Ймовірно, що артист його проведе після випуску нового альбому.