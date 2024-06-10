Олена Мозгова поділилася архівним фото 35-річної давнини: рідкісне фото продюсерки

Українська продюсерка Олена Мозгова потішила шанувальників рідкісним архівним кадром з юності. Вона поширила фото, яке було зроблене близько 35 років тому.

Продюсерка зазначила, що на світлині їй десь п'ятнадцять років. Зауважимо, що 9 лютого цього року знаменитості виповнилося п'ятдесят років.

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На світлині Олена позує в парку поруч з іграшковим Дідом Морозом. Майбутня знаменитість сфотографувалася у світлій куртці та картатій сорочці. До свого вбрання вона додала масивний ланцюжок на шию.

Точно сказати не можу, але десь +- 15,

– зазначила під фото продюсерка.

Хто ще з зірок показував архівні фото з юності та дитинства