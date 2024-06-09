Там президентське подружжя зустрілося з Еммануелем та Бріжит Макрон. Напередодні вони також бачились у Нормандії. Тоді перша леді України обрала стриманий і лаконічний образ.

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На другий день візиту Олена Зеленська одягла чорні штани-палаццо, підперезані широким поясом, та білу вишиванку з пишними рукавами, розроблену вітчизняним дизайнером Русланом Панчуком. Складна вишивка на сорочці натхненна традиційними рушниками Сумської області, на яких зображені такі мотиви, як ангели, птахи, квіти та тризуб у центрі. До свого вбрання перша леді додала підбори-човники, кольє з перлами та мінімалістичні сережки. Крім того, дружина президента України акуратно вирівняла волосся та зробила нюдовий макіяж, який чудово підкреслив її зовнішність.

Перша леді поділилася, що поговорила з Бріжит Макрон про протидію булінгу в школах.

Франція на сьогодні є лідером за кількістю партнерств і візитів у лікарні-побратими. Обговорили це з колегою – першою леді Франції пані Бріжит Макрон,

– додала Зеленська.

Олена Зеленська у Франції: відео

Який вигляд мала Олена Зеленська у перший день у Франції

Тоді перша леді разом з президентом відвідали заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії. На зустрічі з президентською парою Франції Еммануелем та Бріжит Макрон, Зеленська була вбрана в оливкову сорочку з коротким бантом, чорні штани високої посадки та темно-синій жакет. Вона доповнила свій вишуканий аутфіт підборами-човниками. Завершальним штрихом став пояс із золотистою фурнітурою.

Водночас особливістю образу була символічна брошка у формі півника-глечика від українського бренду GUNIA Project. Олена Зеленська вже неодноразово одягала цю прикрасу, яка нагадує про події на початку повномасштабної війни Росії проти України, коли у квітні 2022 року росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бородянці. Від неї залишилася лише стіна й полиця на кухні, на якій стояв глечик у формі півника. Він став символом незламності українського народу.