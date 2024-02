Зворушливий тренд започаткував Даміан Рафф з Аризони, пише 24 Канал. Він показав фото, де п'є пиво разом з мамою. На цьому знімку йому 21 – саме з такого віку у США дозволено вживати алкоголь. Тренд Lets see you at 21 пронісся соцмережами та дійшов до українців.

Ностальгійний флешмоб – як виглядали зірки у 21 рік

Продюсерка Олена Мозгова показала своє фото 28-річної давності. Вона мала коротку стрижку та робила яскравий макіяж. На знімку Мозгова позувала у стильній жовтогарячій сукні.



Олена Мозгова / Фото з фейсбуку

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк поділився знімком, на якому позує разом з друзями-студентами.

У 21 не маю фото, де сам. Золоті студентські часи, де завжди поруч друзі. Ну і розкішна атмосфера, само собою!

– поділився артист.



Віктор Бронюк з друзями / Фото з інстаграму Віктора Бронюка

Акторка Анна Саліванчук також не оминула тренд. Вона опублікувала ціле відео, де зібрала свої архівні знімки з юності.

"Знайшла фото де мені 21, вирішила вам підняти настрій. Додивіться до кінця, я там граю хлопчика з вусами", – пожартувала зірка.

Анна Саліванчук у 21: відео

Популярні зірки в юності

Ми також вирішили нагадати, як відомі українські зірки виглядали в юності – у 20 – 22 роки.

Ірина Білик у 21 рік почала знімати свої перші професійні кліпи. Вона працювала разом із гуртом "Цей дощ надовго".



Ірина Білик в юності / Фото з соцмереж

Андрій Хливнюк на початку нульових вже почав займатися музикою. Він грав у гурті "Мандариновий рай", який переміг на фестивалі "Перлини сезону". Вже через кілька років з'явився на світ "Бумбокс".

Андрій Хливнюк в юності / Фото з соцмереж

Наталії Могилевській виповнився 21 рік у 1996. Тоді вона почала працювати з продюсером Олександром Ягольником, а ще вступила до інституту культури й мистецтв. Популярність прийшла до неї вже через рік.



Наталія Могилевська в юності / Фото з соцмереж

Маша Єфросиніна дебютувала на телебаченні у 19 років. А через 2 роки вона почала працювати у ранковій програмі "Підйом" з Юрієм Горбуновим.



Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов / Фото з соцмереж

Тіна Кароль у 21 рік перемогла на національному конкурсі "Ти - зірка", що дало їй можливість представити Україну на Євробаченні-2006 у Греції. Тоді зірка посіла 7 місце.



Зірки у молодості / Фото з Вікіпедії