Уперше за три роки: Олена Кравець пригадала, як зустрілася з Зеленською під час великої війни
2 квітня 2024, 10:10Читать новость на русском
Джерело:Люкс FM
Акторка Олена Кравець неочікувано зізналася, що їй вперше за три роки вдалося зустрітися з Оленою Зеленською. Це сталося якраз весною цього року.
Саме тоді старша донька Кравець, Марія, була ведучою подкасту, де гостею стала перша леді. Водночас з'ясувалося, що Олені не вдалося довго поспілкуватися з кумою.
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Коли Кравець і Зеленська востаннє бачилися
Зустріч акторки з дружиною президента відбулася в березні цього року.
Моя Маша, донька, була ведучою подкасту. Героїнею подкасту була Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обнялися,
– зазначила знаменитість.
Після цього вони перекинулись декількома словами про дітей та розійшлися.
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Що відомо про стосунки Кравець та Зеленських
- Їхнє спілкування розпочалися ще близько 30 років тому завдяки КВК у Кривому Розі, де Кравець і майбутній президент працювали разом.
- Згодом Олена познайомилася з дівчиною Володимира, яка була відповідальною за створення жартів для студії.
- Пізніше вони також співпрацювали у "Кварталі 95", зміцнивши тісні робочі та особисті зв'язки – чоловік Кравець хрестив доньку Зеленського Олександру.
- Зауважимо, що під час церемонії хрещення дівчинки з'ясувалося, що її мати не була охрещена. Скориставшись нагодою, Олена Зеленська запросила Олену Кравець стати її хрещеною матір'ю, а та залюбки погодилась.