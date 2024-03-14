Що цікаво, співведучою Маші була 7-річна дівчина Поліна Медвідь. Вона теж долучилася до активного обговорення ментального стану українських дітей.

Цікаво Я хвилююся, – Олександр Волошин чесно сказав, чи приходила йому повістка

Зеленська взяла участь у подкасті з донькою Кравець

Ведучі та гостя поділилися своїми думками про ментальне здоров'я та обговорили шляхи його покращення.

У нас вийшла щира розмова, під час якої обговорили з дівчатами, як боротися з тривогою та страхами, торкнулися теми підтримки близьких, коли їм погано. Також говорили про те, чи допомагають медитація та дихальні практики, як підтримати ментальне здоров'я за допомогою мистецтва,

– поділилася перша леді.

Подкаст "Контента": дивіться відео онлайн

Що відомо про проєкт, у якому взяла участь Олена Зеленська