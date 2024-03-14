Про сумну звістку 33-річний підприємець розповів в інстаграмі. Проте в подробиці вирішив не вдаватися. Фіналіст "Холостячки" вирішив бути небагатослівним.
До слова Помер Ерік Кармен – автор всесвітньо відомого хіта All by Myself
В Олексія Тригубенка померла мама
У своєму акаунті Олексій Тригубенко опублікував лише коротке повідомлення. На чорному фоні чоловік написав, що його рідна людина пішла з життя.
За словами Олексія, у нього була найкраща в світі мама. Чому й коли це сталося, поки що не зрозуміло.
У мене була найкраща в світі мама. Тепер вона з бабусею. Не вірю,
– зізнався Тригубенко.
В Олексія Тригубенка померла мама / фото з інстаграму
Що відомо про Олексія Тригубенка
- Олексій Тригубенко став відомим завдяки участі у 1 сезоні романтичного реаліті "Холостячка", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина. Чоловік дійшов до фіналу, утім, кінозірка обрала його суперника – Олександра Еллерта.
- Тригубенко – успішний бізнесмен у сфері таксі. Разом із другом вони створили компанію, яка надає автомобілі в оренду таксистам.
- У травні 2023 року Олексій повідомив, що вперше став батьком. У зірки "Холостячки" народився син, якого назвали Марком.
- Утім, хто став мамою хлопчика, Тригубенко й досі тримає в таємниці.