Також Nutsa зізналася, що не може собі пробачити відсутність близьких стосунків з рідною людиною, особливо останнім часом. Саме через це співачка відчуває докори совісті.

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Що відчуває артистка після смерті брата

За словами Nutsa, тіло її старшого брата Дато знайшли в автомобілі в США. Причини та деталі загибелі чоловіка виконавиця не повідомила. Дівчина дуже жалкує, що не мала близьких стосунків з братом та досі не може собі цього пробачити.

Я не знаю, що може відчувати людина, в мене наче частину серця розірвали на шматки. Я не можу пробачити собі, що в мене не було з ним близьких стосунків, особливо останнім часом. Але я завжди любила його, як частину свого серця, з дитинства,

– зізналася Nutsa.



Nutsa ділиться фото з покійним братом / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

До того ж виконавиця вважає, що страждання та душевний біль переслідуватиме її до кінця життя. Особливо Nutsa жалкує, що не приділяє достатньої уваги своєму братові.

Це так розриває моє серце, і мені шкода, що я насправді втратила свої стосунки з ним. Ці страждання переслідуватимуть мене до кінця мого життя і душевний біль, який я відчуваю сьогодні, ніколи не вщухне,

– поділилася артистка.

За словами співачки, її брат був гарним другом, сином, батьком і патріотом своєї країни. Вона пообіцяла завжди любити його та сумувати за ним.

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