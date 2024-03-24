Також Nutsa зізналася, що не може собі пробачити відсутність близьких стосунків з рідною людиною, особливо останнім часом. Саме через це співачка відчуває докори совісті.
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Що відчуває артистка після смерті брата
За словами Nutsa, тіло її старшого брата Дато знайшли в автомобілі в США. Причини та деталі загибелі чоловіка виконавиця не повідомила. Дівчина дуже жалкує, що не мала близьких стосунків з братом та досі не може собі цього пробачити.
Я не знаю, що може відчувати людина, в мене наче частину серця розірвали на шматки. Я не можу пробачити собі, що в мене не було з ним близьких стосунків, особливо останнім часом. Але я завжди любила його, як частину свого серця, з дитинства,
– зізналася Nutsa.
Nutsa ділиться фото з покійним братом / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
До того ж виконавиця вважає, що страждання та душевний біль переслідуватиме її до кінця життя. Особливо Nutsa жалкує, що не приділяє достатньої уваги своєму братові.
Це так розриває моє серце, і мені шкода, що я насправді втратила свої стосунки з ним. Ці страждання переслідуватимуть мене до кінця мого життя і душевний біль, який я відчуваю сьогодні, ніколи не вщухне,
– поділилася артистка.
За словами співачки, її брат був гарним другом, сином, батьком і патріотом своєї країни. Вона пообіцяла завжди любити його та сумувати за ним.
Що відомо про грузинську співачку Nutsа
- Дівчина у травні виступить на міжнародній сцені Євробачення в Мальме, у Швеції. Грузію вона представить з піснею Firefighter. Букмекери пророкують їй 17 місце.
- Водночас мережею шириться інформація про зв'язки співачки з Росією. Зокрема, у березні 2021 року артистка опублікувала фото з Москви, однак, восени того ж року вже відпочивала в Одесі та Києві. Ба більше, вона навіть виступала в філармонії перед українцями.
- Тоді ж Nutsa написала пісню російською мовою "Дівчинка хотіла любити" і після цього знялася в одному з шоу пропагандистського каналу.
- Однак, у 2022 році артистка зазначила, що Росія – окупант і атакувала її батьківщину.
- А вже у 2023 році виявилося, що співачка знову була в Москві. Вона поїхала на день народження подруги й вирішила там заспівати.