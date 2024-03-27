Трохи схожий на зека, – колишній Анни Трінчер Волошин кардинально змінив імідж
Джерело:Олександр Волошин
Український блогер та ексчоловік Анни Трінчер, Олександр Волошин, змінив зачіску. Він вирішив побритися налисо і вже показав, який має вигляд.
Цікаво, що інфлюенсер прийняв рішення оновити зовнішній вигляд не просто так. Він зробив це з благодійною метою.
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Чому Олександр Волошин вирішив підстригтися налисо
Річ у тім, що блогер зі своїм кумом і колегою Лесиком відкрили збір на 2 мільйони гривень на пікапи для ЗСУ. Для того, щоб привернути до нього увагу інфлюенсери прийняли рішення побритися налисо.
Цього разу тачки потрібні нам. Скажу я це вам і новий збір відкриємо. Слід залишимо свій. Задонатити буде на краще. Знаємо, бо знову заново назбираємо. Важливий твій донат,
– співають у пісні Олександр та Лесик.
Підписники зазначили, що блогеру личить нова зачіска.
Я трохи схожий на зека, мені здається,
– сказав сам блогер.
Олександр Волошин побрився налисо / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас слід додати, що, ймовірно, інфлюенсер змінив зачіску давніше, бо в його нових інстаграм-сторіс видно, що волосся вже трохи встигло відрости.
Олександр Волошин з новою зачіскою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хто ще з українських зірок змінював зачіски
- Співачка Злата Огнєвіч вирішила підстригти каре через внутрішні зміни.
- Телеведуча Леся Нікітюк обрала трендовий колір волосся, перефарбувавшись з блондинки в брюнетку. Водночас вона зберегла передні пасма волосся світлими.
- Перша леді Україна теж нещодавно дещо змінила імідж. Олена Зеленська вирішила вкоротити волосся і, ймовірно, пофарбувала його в тепліший колір.