Перша леді України змінила свій стиль після початку повномасштабного вторгнення. Зараз її стилі знову має трохи інший вигляд.

До слова Олена Зеленська зі щемом згадала про постраждалих від війни дітей у другі роковини вторгнення

Олена Зеленська змінила зачіску

На нових світлинах, які з'явилися в мережі, Олена Зеленська з'явилася з новою укладкою. У порівнянні з попередніми фото, помітно, що її зачіска змінилась.

Перша леді вкоротила волосся та, ймовірно, пофарбувала його у тепліший колір.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Такий вигляд Олена Зеленська мала ще минулого місяця. У неї було значно довше волосся, яке вона вкладала хвилями. Тепер перша леді обирає лаконічнішу укладку.



Зеленська з президентським подружжям Латвії / Фото з інстаграму першої леді

Стиль Олени Зеленської та її останні образи