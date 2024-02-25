Перша леді України змінила свій стиль після початку повномасштабного вторгнення. Зараз її стилі знову має трохи інший вигляд.
До слова Олена Зеленська зі щемом згадала про постраждалих від війни дітей у другі роковини вторгнення
Олена Зеленська змінила зачіску
На нових світлинах, які з'явилися в мережі, Олена Зеленська з'явилася з новою укладкою. У порівнянні з попередніми фото, помітно, що її зачіска змінилась.
Перша леді вкоротила волосся та, ймовірно, пофарбувала його у тепліший колір.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді
Такий вигляд Олена Зеленська мала ще минулого місяця. У неї було значно довше волосся, яке вона вкладала хвилями. Тепер перша леді обирає лаконічнішу укладку.
Зеленська з президентським подружжям Латвії / Фото з інстаграму першої леді
Стиль Олени Зеленської та її останні образи
- Перша леді обирає стримані аутфіти та вбрання українських брендів. Її образи здебільшого чорних, сірих, коричневих та пастельних кольорів. Зеленська часто робить акценти на особливих аксесуарах в українській стилістиці.
- Понад тиждень тому Олена Зеленська побувала у тернопільській обласній клінічно-психоневрологічній лікарні. Для візиту вона обрала жовту сорочку та чорний класичний костюм.
- У лютому дружина президента прибула в обласну київську дитячу лікарню. Вона одягнула сіру водолазку, подовжений жакет та штани зі стрілками.