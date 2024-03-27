Володимир Жогло, він же Жожка, з дитинства знав, що стане артистом. Він добре співав, закінчив музичну школу по класу скрипки. А перший колектив, у якому виступав Володимир, був церковний хор.

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Володимир Жогло і його шлях у шоубізі

Мама коміка мріяла, аби син став священником, але Жогло покинув рідне село Млинів у Рівненські області і вирушив до Львова, де навчався в Національному університеті імені Івана Франка. Саме в студентські роки майбутній артист і розпочав свою гумористичну кар'єру – у складі команди КВК.

Життя Жогло змінилося в 2009 році, коли він брав участь у проекті Чорний Гуцул. Тоді доля його і звела з Сергієм Притулою. Вони одночасно виступали в Чернівцях: Притула був ведучим заходу, а Володимир був у складі Чорного Гуцула. І вже в 2010 році Жогло долучився до Вар'ят, ставши не лише актором, а й сценаристом.

Володимир Жогло і Сергій Притула / фото з інстаграму шоумена

Також Володимир встиг спробувати себе і в ролі актора серіалу. Він знявся в серіалі Подорожник.

Чим займається Володимир Жогло під час війни

З початку повномасштабного вторгнення гумористична діяльність Жогло зупинилася. Він хотів вступити до лав ЗСУ, утім, йому відмовили. За словами шоумена, він проходив військово-лікарську комісію й вважається солдатом у запасі. Військкомат вважає знаменитість тимчасово непридатним за станом здоровʼя.

Після цього Володимир поринув з головою у волонтерство й всіляко допомагає нашим військовим, закриваючи збори. Крім того, Жогло постійно їздить із концертами до військових на передову, де жартує над своєю вагою і тим, що ніяк не може воювати.

Ми кажемо: "Уявіть, Жогло потрапляє в одну з бригад. Сидить комбат і такий: "Ну добре, розгрузка. Де ми бронік такий знайдемо?" Я кажу: "Та в мене кум – Притула". А він каже: "Навіть Притула такий збір не відкриє". Жогло був би унікальним снайпером. Не через те що добре стріляє, а тому що може 18 годин нерухомо лежати,

- кепкує Володимир.

Володимир Жогло / фото з інстаграму шоумена

Володимира Жогло сьогодні знають, як ведучого програми Солов'їне шоу. Крім того, гуморист гастролює українськими містами зі своїм проєктом ТеСАМеШоу.

Особисте життя Володимира Жогло

У 2020 році Володимир одружився зі своєю дівчиною, на ім'я Ірина. Цього ж року в подружжя народився син Остап. Зіркова родина мешкає у Львові.

Родина Володимира Жогло / фото з інстаграму шоумена