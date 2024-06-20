Є один нюанс: Олександр Волошин розкрив, як під час війни виїжджає за кордон
Джерело:Олександр Волошин
Блогер Олександр Волошин відверто зізнався, що має можливість спокійно виїжджати з України під час війни. Він пояснив, як йому це вдається, і що для цього робить.
Раніше чоловік ділився, що питання мобілізації його турбує, як і усіх чоловіків. Втім, Олександр вже стоїть на військовому обліку.
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Водночас інстаграм-блогер розсекретив, як може виїхати за кордон в умовах повномасштабного вторгнення. Відомо, що закон про мобілізацію не передбачає такої можливості для чоловіків призовного віку.
Однак, Волошин має таке право, оскільки займається волонтерством, що і порадив робити іншим.
Чому не можна? Якщо ви завозили допомогу і декларували її, робите шлях і виїжджаєте за кордон,
– розкрив Олександр.
До того ж чоловік зауважив, що треба обов'язково повернутися до України. Ймовірно, він так натякнув на ситуацію з блогером Андрієм Гонковським, який після виїзду за кордон, як волонтер, не приїхав до рідної країни.
Олександр Волошин про виїзд за кордон / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що Олександр Волошин говорить про мобілізацію
- У січні цього року українські військові закликали публічних людей пройти ВЛК. На думку захисників, шанувальники зірок наслідуватимуть прикладам своїх кумирів і розглядатимуть можливість вступу на службу.
- Однак, Олександр не підтримав таку ініціативу. Водночас він зауважив, що інфлюєнсери є більш корисними всередині країни, ніж на фронті. До того ж зірки долучаються до збору коштів на потреби ЗСУ.
- Також Волошин зізнався, що поки не планує піти добровольцем. Втім, чоловік перебуває на військовому обліку.