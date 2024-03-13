Тож блогер розповів, чи перебуває зараз на військовому обліку. До того ж він зізнався, чи планує взагалі добровільно йти у військкомат.

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Чи піде Олександр Волошин в ТЦК

Блогер зазначив, що поки самостійно не планує вступати до війська. Він додав, що повістку не отримував, але перебуває на військовому обліку.

Я, як і всі, хвилююся з цього приводу. Я в абсолютно таких самих умовах, як і всі чоловіки,

– розповів інфлюенсер.

Інтерв'ю з Олександром Волошиним: дивіться відео онлайн

Що Волошин раніше говорив про мобілізацію блогерів

У січні українські військові закликали лідерів громадської думки відвідати військову комісію та взяти участь у ВЛК. Вони переконані, що публічні люди зі значною кількістю прихильників можуть стати позитивним прикладом для інших чоловіків, які розглядають можливість вступу на військову службу.

Водночас Олександр Волошин виступив проти цього. На його думку, знаменитості є більш корисними в тилу, ніж на фронті, адже беруть активну участь у зборі коштів на підтримку Збройних сил.