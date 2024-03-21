Що сказав блогер
Волошин заявив, що Єфросиніна не викликає в нього довіри. Мовляв, вона "лицемірна" та "часто паразитує на популізмі".
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Я дивився її інтерв'ю з Соловій, і це ще раз підтвердило, що вона дуже лицемірна та популістична. Та, хто говорить популістичні думки, в багатьох випадках вважають інакше,
— заявив блогер.
На запитання, чи пішов би Олександр Волошин на інтерв'ю до Маші, він відповів ствердно. Однак, лише за умови, що його репліки не вирізатимуть з фінальної версії розмови. Втім, блогер певний, що на інтерв'ю в Єфросиніної наговорив би більше критичних слів, ніж це зробила Соловій.
Конфлікт Волошина та Єфросиніної
Олександр не вперше називає журналістку "лицеміркою". У грудні 2023 року Єфросиніна взяла інтерв'ю в його колишньої дружини — співачки Анни Трінчер і запитала, наскільки доречно в сьогоднішніх реаліях хизуватися дорогими подарунками. Йшлося про автомобіль Porshe, який співачці подарував чоловік.
Блогер заступився за дружину й натомість розкритикував ведучу, яка прийшла на інтерв'ю в кольє та браслетах Cartier. Висловлювання Волошина швидко розійшлися соцмережами, а на захист Анни Трінчер стали її шанувальники.
Незадовго після того Єфросиніна відреагувала на зауваження в мережі.
Дуже професійний хід проти мене колишнього моєї героїні, щоб відвести увагу від головного слова в моєму питанні — "напоказ". Його він, до речі, у своїх тіктоках вирізав,
— сказала телеведуча.
До слова, пів року тому Анна Трінчер і Олександр Волошин оголосили про розлучення. А нещодавно блогер і співачка публічно відповіли на запитання про те, чи розглядають вони можливість примирення.