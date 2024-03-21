Що сказав блогер

Волошин заявив, що Єфросиніна не викликає в нього довіри. Мовляв, вона "лицемірна" та "часто паразитує на популізмі".

Читайте також "Не даю без декларації": Соню Морозюк висміяли за футболку, в якій вона прийшла на інтерв'ю

Я дивився її інтерв'ю з Соловій, і це ще раз підтвердило, що вона дуже лицемірна та популістична. Та, хто говорить популістичні думки, в багатьох випадках вважають інакше,

— заявив блогер.

На запитання, чи пішов би Олександр Волошин на інтерв'ю до Маші, він відповів ствердно. Однак, лише за умови, що його репліки не вирізатимуть з фінальної версії розмови. Втім, блогер певний, що на інтерв'ю в Єфросиніної наговорив би більше критичних слів, ніж це зробила Соловій.

Конфлікт Волошина та Єфросиніної

Олександр не вперше називає журналістку "лицеміркою". У грудні 2023 року Єфросиніна взяла інтерв'ю в його колишньої дружини — співачки Анни Трінчер і запитала, наскільки доречно в сьогоднішніх реаліях хизуватися дорогими подарунками. Йшлося про автомобіль Porshe, який співачці подарував чоловік.

Блогер заступився за дружину й натомість розкритикував ведучу, яка прийшла на інтерв'ю в кольє та браслетах Cartier. Висловлювання Волошина швидко розійшлися соцмережами, а на захист Анни Трінчер стали її шанувальники.

Незадовго після того Єфросиніна відреагувала на зауваження в мережі.

Дуже професійний хід проти мене колишнього моєї героїні, щоб відвести увагу від головного слова в моєму питанні — "напоказ". Його він, до речі, у своїх тіктоках вирізав,

— сказала телеведуча.

До слова, пів року тому Анна Трінчер і Олександр Волошин оголосили про розлучення. А нещодавно блогер і співачка публічно відповіли на запитання про те, чи розглядають вони можливість примирення.