Щоправда, відповіді у них різнилися. Так, один з ексів розповів, що готовий до примирення, а інший – залишив стосунки в минулому і не хоче до цього більше повертатись.

Не пропустіть Я хвилююся, – Олександр Волошин чесно сказав, чи приходила йому повістка

Чи завершилися стосунки Волошина та Трінчер

Олександр зізнався, що не закриває жодної історії у своєму житті, тож розглядає можливість відновлення стосунків з колишньою дружиною.

Ніколи не кажи ніколи,

– наголосив інфлюенсер.

Водночас Анна сказала, що для неї ця історія завершена.

Це моє минуле. На сьогодні я Аня Трінчер, холостячка, а все, що було в минулому – не згадуйте,

– підсумувала артистка.

Інтерв'ю з Анною Трінчер: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Трінчер і Волошина

Про розрив зіркове подружжя оголосило в листопаді 2023 року.

Для довідки! Анна та Олександр одружилися у вересні 2022 року. Водночас почали зустрічатися вони навесні 2021 року.