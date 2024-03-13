Щоправда, відповіді у них різнилися. Так, один з ексів розповів, що готовий до примирення, а інший – залишив стосунки в минулому і не хоче до цього більше повертатись.
Не пропустіть Я хвилююся, – Олександр Волошин чесно сказав, чи приходила йому повістка
Чи завершилися стосунки Волошина та Трінчер
Олександр зізнався, що не закриває жодної історії у своєму житті, тож розглядає можливість відновлення стосунків з колишньою дружиною.
Ніколи не кажи ніколи,
– наголосив інфлюенсер.
Водночас Анна сказала, що для неї ця історія завершена.
Це моє минуле. На сьогодні я Аня Трінчер, холостячка, а все, що було в минулому – не згадуйте,
– підсумувала артистка.
Інтерв'ю з Анною Трінчер: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Трінчер і Волошина
- Про розрив зіркове подружжя оголосило в листопаді 2023 року.
- Згодом виявилося, що на розлучення вплинули проблеми з психічним здоров'ям чоловіка – депресія з обсесивно-компульсивним розладом.
- Анна намагалася підтримувати коханого, але він відсторонювався від неї. Як наслідок, робив боляче обом.
- Подружжя докладало чимало зусиль для того, щоб врятувати шлюб. Зокрема, вони ходили до психологів. Навіть пробували сімейну терапію, однак все виявилося безрезультатним.