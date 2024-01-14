Маша Єфросиніна вважає, що Олександр Волошин намагався відвести увагу від головної думки в її запитанні Анні Трінчер. Тоді ведуча на інтерв'ю зі співачкою запитала в неї, чи доречно показувати в соцмережах люксове життя під час війни.

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Маша Єфросиніна про критику Волошина

Дуже професійний хід проти мене колишнього моєї героїні, щоб відвести увагу від головного слова в моєму питанні – "напоказ". Його він, до речі, у своїх тіктоках вирізав,

– зауважила Маша Єфросиніна.

Телеведуча додала, що її лякає в "хейтерських розгонах" те, що люди звертають увагу лише на гучні заголовки та не дивляться, про що йшла мова у першоджерелі.

"Поставила я ті свої питання – то я "дорікаю своїй героїні". Не поставила б я ті питання – то я "непрофесійна журналістка, яка зробила компліментарне інтерв'ю. Мій меседж залишається незмінним: чуєте дзвін – дивіться першоджерело і формуйте свою позицію", – додала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна про хейт Волошина / Фото з інстаграм-сторіз

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