Маша Єфросиніна вважає, що Олександр Волошин намагався відвести увагу від головної думки в її запитанні Анні Трінчер. Тоді ведуча на інтерв'ю зі співачкою запитала в неї, чи доречно показувати в соцмережах люксове життя під час війни.
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Маша Єфросиніна про критику Волошина
Дуже професійний хід проти мене колишнього моєї героїні, щоб відвести увагу від головного слова в моєму питанні – "напоказ". Його він, до речі, у своїх тіктоках вирізав,
– зауважила Маша Єфросиніна.
Телеведуча додала, що її лякає в "хейтерських розгонах" те, що люди звертають увагу лише на гучні заголовки та не дивляться, про що йшла мова у першоджерелі.
"Поставила я ті свої питання – то я "дорікаю своїй героїні". Не поставила б я ті питання – то я "непрофесійна журналістка, яка зробила компліментарне інтерв'ю. Мій меседж залишається незмінним: чуєте дзвін – дивіться першоджерело і формуйте свою позицію", – додала Єфросиніна.
Маша Єфросиніна про хейт Волошина / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про цей скандал
- Місяць тому Маша Єфросиніна взяла інтерв'ю в Анни Трінчер і запитала, чи доречно зараз хизуватися коштовними подарунками. Вона мала на увазі авто Porsche, яке співачці подарував нині колишній чоловік Олександр Волошин.
- Сам блогер першим публічно розкритикував ведучу і дорікнув їй за коштовні прикраси, які зірка одягнула на знімання – кольє і браслети Cartier. Слідом за цим з Єфросиніної ще й поглузувала дівчина Володимира Остапчука, яка іронічно запропонувала ведучій золотий німб.
- Маша Єфросиніна вже відповідала хейтерам і пояснювала, що їй байдуже до чиїхось статків і вона не збирається виправдовуватися. Зірка назвала Волошина маніпулятором, який перекрутив усі сенси.