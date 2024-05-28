Новий Холостяк Терен розповів, якою має бути дівчина, щоб йому сподобатися

Ветеран російсько-української війни Олександр Терен став головним героєм нового сезону "Холостяк". Тепер він розповів, якими якостями має бути наділена дівчина, щоб йому сподобатись.

Зокрема, він зізнався, чи важлива йому зовнішність. Також Олександр розповів про те, яка дівчина не має шансів стати його обраницею.

До теми Це були жарти, – Олександр Терен розкрив як його запросили на шоу "Холостяк"

Якою має бути дівчина, щоб сподобатись Олександру Терену

Чоловік поділився, що найперше йому важливий інтелект людини, життєва позиція і вже тоді звичайно бонусом буде зовнішність. Також він звертає увагу на щирість.

Коли людина насправді прийде на проєкт не за підписниками, не за якоюсь власною славою, марнославством. А прийде для знайомства,

– підкреслив Терен.

Крім того, Олександр зізнався, хто не має шансів стати його партнеркою. Виявилося, що це російськомовна дівчина й та, котра має упереджене ставлення до військових.

Всі ветерани ПТСР-щики, "какая разница, на каком языке разговаривать"... Але якщо ти будеш розмовляти англійською, I can speak English... По-третє, дівчині потрібно переглянути усі випуски "Відвалу ніг", для того, щоб бути в контексті проблеми в Україні людей з інвалідністю,

– зізначив ветеран війни.

Що відомо про новий сезон шоу "Холостяк"