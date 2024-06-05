Олександр Стоянов здивував заявою про завершення кар'єри: Кухар відреагувала

5 червня 2024, 20:22
Читать новость на русском

Джерело:

Олександр Стоянов

Танцівник Олександр Стоянов зробив гучну заяву про свою кар'єру. Він сповістив, що завершуватиме танцювальну діяльність після 20 років у балеті.

Народний артист та танцівник Олександр Стоянов займається балетом приблизно з 10 років. Та 5 червня він повідомив про завершення кар'єри. 

До слова Нове захоплення, – 9-річна донька Кухар і Стоянова почала займатися екстремальним хобі

Чоловік Катерини Кухар розповів, що офіційно завершує з танцювальною діяльністю на сцені. Але додав, що не виключає й свого повернення до кар'єри. 

Офіційно завершив зі сценою. Хоча, може, як Тайсон? Через…
– загадково написав Олександр Стоянов. 

Катерина Кухар лаконічно відреагувала на заяву свого чоловіка, залишивши під дописом лише крапки. 

Шанувальники по-різному відреагували на слова артиста. Хтось висловив сподівання, що він лише жартує, а хтось привітав. 

  • "Ніяких завершив. Як Тайсон 100";
  • "Вітаю";
  • "Це такий жарт?";
  • "Ви дуже гарно танцюєте, я сподіваюся, ви жартуєте";
  • "Ми ще не відвідали ваш виступ";
  • "Жесть. Новини за новинами".

Чим відомий Олександр Стоянов

  • Олександр Стоянов народився в Криму у багатодітній родині. Вже з 10 років він займався танцями та завойовував перші місця на чемпіонатах.
  • Танцівник здобув освіту в Київському хореографічному училищі завдяки викладачу Володимирові Донченку. З 2006 року став солістом Національної опери України.
  • У 2015 році Олександр Стоянов вперше влаштував гастролі як організатор. Знаменитим став його дует з Катериною Кухар, який називали найкрасивішою парою Європи.
Автор: Марія Касій