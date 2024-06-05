Олександр Стоянов здивував заявою про завершення кар'єри: Кухар відреагувала
Джерело:Олександр Стоянов
Танцівник Олександр Стоянов зробив гучну заяву про свою кар'єру. Він сповістив, що завершуватиме танцювальну діяльність після 20 років у балеті.
Народний артист та танцівник Олександр Стоянов займається балетом приблизно з 10 років. Та 5 червня він повідомив про завершення кар'єри.
До слова Нове захоплення, – 9-річна донька Кухар і Стоянова почала займатися екстремальним хобі
Чоловік Катерини Кухар розповів, що офіційно завершує з танцювальною діяльністю на сцені. Але додав, що не виключає й свого повернення до кар'єри.
Офіційно завершив зі сценою. Хоча, може, як Тайсон? Через…
– загадково написав Олександр Стоянов.
Катерина Кухар лаконічно відреагувала на заяву свого чоловіка, залишивши під дописом лише крапки.
Шанувальники по-різному відреагували на слова артиста. Хтось висловив сподівання, що він лише жартує, а хтось привітав.
- "Ніяких завершив. Як Тайсон 100";
- "Вітаю";
- "Це такий жарт?";
- "Ви дуже гарно танцюєте, я сподіваюся, ви жартуєте";
- "Ми ще не відвідали ваш виступ";
- "Жесть. Новини за новинами".
Чим відомий Олександр Стоянов
- Олександр Стоянов народився в Криму у багатодітній родині. Вже з 10 років він займався танцями та завойовував перші місця на чемпіонатах.
- Танцівник здобув освіту в Київському хореографічному училищі завдяки викладачу Володимирові Донченку. З 2006 року став солістом Національної опери України.
- У 2015 році Олександр Стоянов вперше влаштував гастролі як організатор. Знаменитим став його дует з Катериною Кухар, який називали найкрасивішою парою Європи.