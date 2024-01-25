Олександр Стоянов народився у Криму в багатодітній родині, пише 24 Канал. У 10 років він завойовував перші місця на місцевих чемпіонатах, хоч займався танцями лише пів року. Він вступив до училища в Києві, де полюбив балет завдяки викладачу Володимирові Донченку.

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Біографія Олександра Стоянова

Олександр Стоянов став солістом Національної опери України після випуску з училища у 2006. Вже через кілька років він отримував запрошення від Большого театру, Берлінської Опери. Та танцівник залишався у рідній країні, особливо через рекомендації педагога і відмову Катерини Кухар їхати деінде.

Ще під час навчання Стоянов почав гастролювати з балетом у різних країнах. Він продовжив виступати з трупої Національної опери та балетними колективами українських й іноземних театрів. Своєю доленосною роллю він вважає партію Лускунчика.

У 2015 році він вперше влаштував гастрольну поїздку як організатор. Також відбувся гала-тур Францією, після якого художні критики написали немало захоплених відгуків про організатора та артистів. Ще Олександр Стоянов працював над тим, щоб переманювати балетні кадри з-за кордону до України. Так сюди приїздила працювати прима-балерина New York City Ballet і San Francisco Ballet Анна Софія Шеллер з США.



Олександр Стоянов у 2016 / Фото з Вікіпедії

Дует Стоянова з Катериною Кухар

З початку шляху Олександра Стоянова сформувався його дует з Катериною Кухар. Вперше вони станцювали разом на сцені Національної опери з балетом "Лускунчик", згодом станцювали "Ромео та Джульєтту". Лондонський критик Меггі Фоер назвав їх дует найкрасивішою балетною парою Європи.

Після 10 років у стосунках Катерина Кухар та Олександр Стоянов одружилися у грудні 2018 року. Їхній шлюб зареєстрували у США. Подружжя виховує спільну доньку Анастасію.

Восени 2023 у мережі пішли чутки про розлучення пари. У відповідь Катерина Кухар закликала прихильників не хвилюватися.

Чим зараз живе Олександр Стоянов

Повномасштабне вторгнення Катерина Кухар та Олександр Стоянов зустріли у Франції. Вже 27 лютого вони виступали на благодійному концерті. Подружжя разом з колективами продовжували гастролі та благодійні виступи з популяризацією української культури та збором коштів. Вони зустрічалися з королевою Швеції, першими виступили з "Лісовою піснею" у Сполучених Штатах.



Стоянов і Кухар з королівським подружжям / Фото з інстаграму

Зауважимо, що не обходилося й без труднощів. Організатори підводили команду, артисти стали жертвами шахрайської схеми у Латинській Америці.

Однією з ідей Олександр Стоянов називав витіснення росіян з культурного простору у світі та просування українців. Зокрема, завдяки балету "Лісова пісня".

На жаль, за 30 років незалежності "Лісову пісню" не показували світу. Відомі легендарні балети рекламували їх держави століттями. Новий балет, як й фільм, завжди дуже важко просувати. Треба вкладати величезні кошти, щоб люди захотіли подивитись щось нове. Імпресаріо в різних країнах спочатку відмовлялись так ризикувати. Вони хвилювались, що через незнання балету глядачі не купуватимуть білети, а вони будуть терпіти сотні тисяч збитків. Мені знадобився рік, щоб їх переконати,

– зізнавався танцівник.

Уривок з "Лісової пісні": дивіться відео

Олександр Стоянов заснував компанію Grand Kyiv Ballet ще у 2014 році. Трупа продовжує свою діяльність зараз. Вони виконують найвідоміші балетні хіти: "Дон Кіхот", "Жизель", "Білосніжка", "Кармен-сюїта". Від балету "Лебедине озеро" російського походження вони відмовилися під час війни.

Зараз подружжя перебуває у США, адже нещодавно у Сієтлі відбувся благодійний захід, де виступали й Кухар та Стоянов. Хоч попри насичений графік гастролей вони бувають і в Україні. На лютий та березень Grand Kyiv Ballet виступатиме з балетом "Жизель". Також Олександр Стоянов є директором конкурсу талантів American Golden Dancers.

Кадри з благодійного заходу у США: відео