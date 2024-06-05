Народний артист та танцівник Олександр Стоянов займається балетом приблизно з 10 років. Та 5 червня він повідомив про завершення кар'єри.

До слова Нове захоплення, – 9-річна донька Кухар і Стоянова почала займатися екстремальним хобі

Чоловік Катерини Кухар розповів, що офіційно завершує з танцювальною діяльністю на сцені. Але додав, що не виключає й свого повернення до кар'єри.

Офіційно завершив зі сценою. Хоча, може, як Тайсон? Через…

– загадково написав Олександр Стоянов.

Катерина Кухар лаконічно відреагувала на заяву свого чоловіка, залишивши під дописом лише крапки.

Шанувальники по-різному відреагували на слова артиста. Хтось висловив сподівання, що він лише жартує, а хтось привітав.

"Ніяких завершив. Як Тайсон 100";

"Вітаю";

"Це такий жарт?";

"Ви дуже гарно танцюєте, я сподіваюся, ви жартуєте";

"Ми ще не відвідали ваш виступ";

"Жесть. Новини за новинами".

Чим відомий Олександр Стоянов