Народный артист и танцовщик Александр Стоянов занимается балетом примерно с 10 лет. Но 5 июня он сообщил о завершении карьеры.

К слову Новое увлечение, – 9-летняя дочь Кухар и Стоянова начала заниматься экстремальным хобби

Муж Екатерины Кухар рассказал, что официально завершает с танцевальной деятельностью на сцене. Но добавил, что не исключает и своего возвращения к карьере.

Официально завершил со сценой. Хотя, может, как Тайсон? Через..

– загадочно написал Александр Стоянов.

Екатерина Кухар лаконично отреагировала на заявление своего мужа, оставив под сообщением лишь точки.

Поклонники по-разному отреагировали на слова артиста. Кто-то выразил надежду, что он лишь шутит, а кто-то поздравил.

"Никаких завершил. Как Тайсон 100";

"Поздравляю";

"Это такая шутка?";

"Вы очень хорошо танцуете, я надеюсь, вы шутите";

"Мы еще не посетили ваше выступление";

"Обалдеть. Новости за новостями".

Чем известен Александр Стоянов