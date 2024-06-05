Народный артист и танцовщик Александр Стоянов занимается балетом примерно с 10 лет. Но 5 июня он сообщил о завершении карьеры.

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Муж Екатерины Кухар рассказал, что официально завершает с танцевальной деятельностью на сцене. Но добавил, что не исключает и своего возвращения к карьере.

Официально завершил со сценой. Хотя, может, как Тайсон? Через..
– загадочно написал Александр Стоянов.

Екатерина Кухар лаконично отреагировала на заявление своего мужа, оставив под сообщением лишь точки.

Поклонники по-разному отреагировали на слова артиста. Кто-то выразил надежду, что он лишь шутит, а кто-то поздравил.

  • "Никаких завершил. Как Тайсон 100";
  • "Поздравляю";
  • "Это такая шутка?";
  • "Вы очень хорошо танцуете, я надеюсь, вы шутите";
  • "Мы еще не посетили ваше выступление";
  • "Обалдеть. Новости за новостями".

Чем известен Александр Стоянов

  • Александр Стоянов родился в Крыму в многодетной семье. Уже с 10 лет он занимался танцами и завоевывал первые места на чемпионатах.
  • Танцовщик получил образование в Киевском хореографическом училище благодаря преподавателю Владимиру Донченко. С 2006 года стал солистом Национальной оперы Украины.
  • В 2015 году Александр Стоянов впервые устроил гастроли как организатор. Знаменитым стал его дуэт с Екатериной Кухар, который называли самой красивой парой Европы.