Олександр Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут своєї 30-річної доньки
Джерело:ЖВЛ
Днями, Зоя, старша донька Олександра Пономарьова й Олени Мозгової, зробила камінг-аут. Артист вперше прокоментував відверте зізнання своєї дитини.
Відомо, що дівчина протягом року перебуває у стосунках з матір'ю двох дітей – Юлією. Зоя присвятила зворушливий пост і відео коханій людині.
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Водночас Олександр вже висловився стосовно роману своєї доньки. Для чоловіка така історія кохання не є комфортною, але він запевнив, що його донька сама вирішує, як їй жити.
Я не хочу це зараз коментувати. Мені це не дуже така історія комфортна. Кожен обирає свій шлях і в кожного своя дорога,
– повідомив Пономарьов.
Олександр Пономарьов про камінг-аут доньки: дивіться відео онлайнЗазначимо, обраниця Зої, Юлія, працює експерткою у сфері послуг SEO. Жінка має двох дітей – 5-річних доньок-близнючок. Пара наразі відпочиває у Швейцарії.
За словами доньки Мозгової, вона вдячна своїй партнерці за кохання та відчуття дому. Попри те, що публічне розкриття орієнтації було нелегким кроком, це рішення їй подарувало щастя та внутрішню свободу.
Нагадаємо, у 2021-му співак MELOVIN також здійснив камінг-аут. Через три роки, він зізнався, що після цього його життя сильно змінилося. Тепер артист почувається значно комфортніше.