Олександр Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут своєї 30-річної доньки

Днями, Зоя, старша донька Олександра Пономарьова й Олени Мозгової, зробила камінг-аут. Артист вперше прокоментував відверте зізнання своєї дитини.

Відомо, що дівчина протягом року перебуває у стосунках з матір'ю двох дітей – Юлією. Зоя присвятила зворушливий пост і відео коханій людині.

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Водночас Олександр вже висловився стосовно роману своєї доньки. Для чоловіка така історія кохання не є комфортною, але він запевнив, що його донька сама вирішує, як їй жити.

Я не хочу це зараз коментувати. Мені це не дуже така історія комфортна. Кожен обирає свій шлях і в кожного своя дорога,

– повідомив Пономарьов.

Олександр Пономарьов про камінг-аут доньки: дивіться відео онлайн

, обраниця Зої, Юлія, працює експерткою у сфері послуг SEO. Жінка має двох дітей – 5-річних доньок-близнючок. Пара наразі відпочиває у Швейцарії.

За словами доньки Мозгової, вона вдячна своїй партнерці за кохання та відчуття дому. Попри те, що публічне розкриття орієнтації було нелегким кроком, це рішення їй подарувало щастя та внутрішню свободу.

Нагадаємо, у 2021-му співак MELOVIN також здійснив камінг-аут. Через три роки, він зізнався, що після цього його життя сильно змінилося. Тепер артист почувається значно комфортніше.