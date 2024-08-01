Известно, что девушка в течение года находится в отношениях с матерью двоих детей – Юлией. Зоя посвятила трогательный пост и видео любимому человеку.

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В то же время Александр уже высказался относительно романа своей дочери. Для мужчины такая история любви не является комфортной, но он заверил, что его дочь сама решает, как ей жить.

Я не хочу это сейчас комментировать. Мне это не очень такая история комфортная. Каждый выбирает свой путь и у каждого своя дорога,

– сообщил Пономарев.

Александр Пономарев о каминг-ауте дочери: смотрите видео онлайн

Отметим, избранница Зои, Юлия, работает экспертом в сфере услуг SEO. Женщина имеет двух детей – 5-летних дочерей-близняшек. Пара сейчас отдыхает в Швейцарии.

По словам дочери Мозговой, она благодарна своей партнерше за любовь и ощущение дома. Несмотря на то, что публичное раскрытие ориентации было нелегким шагом, это решение ей подарило счастье и внутреннюю свободу.

Напомним, в 2021-м певец MELOVIN также совершил каминг-аут. Через три года, он признался, что после этого его жизнь сильно изменилась. Теперь артист чувствует себя значительно комфортнее.