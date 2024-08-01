Відомо, що дівчина протягом року перебуває у стосунках з матір'ю двох дітей – Юлією. Зоя присвятила зворушливий пост і відео коханій людині.
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Водночас Олександр вже висловився стосовно роману своєї доньки. Для чоловіка така історія кохання не є комфортною, але він запевнив, що його донька сама вирішує, як їй жити.
Я не хочу це зараз коментувати. Мені це не дуже така історія комфортна. Кожен обирає свій шлях і в кожного своя дорога,
– повідомив Пономарьов.
Олександр Пономарьов про камінг-аут доньки: дивіться відео онлайн
За словами доньки Мозгової, вона вдячна своїй партнерці за кохання та відчуття дому. Попри те, що публічне розкриття орієнтації було нелегким кроком, це рішення їй подарувало щастя та внутрішню свободу.
Нагадаємо, у 2021-му співак MELOVIN також здійснив камінг-аут. Через три роки, він зізнався, що після цього його життя сильно змінилося. Тепер артист почувається значно комфортніше.