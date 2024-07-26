Артист вирішив розповісти про зміни, які сталися з ним за останні три роки. Виконавець зізнався, чи відчуває себе вільним.

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MELOVIN запевнив, що після камінг-ауту йому краще жити не стало. Втім, співак почуває себе комфортно та підкреслив, що деякі речі – тепер зрозуміліші. Він зауважив, що процес власного росту і розвитку сильно пришвидшився за останні три роки, чим дуже тішиться. Водночас артист прокоментував свій "крикливий епатаж", який з'явився одразу після відвертого зізнання.

Коли людина відкривається, то стає радикально активною в цьому напрямку. Тому що хоче встигнути показати все, що приховувала роками, все, що мріяла зробити. Це нормальний процес. Це такий "крикливий епатаж", як би я його назвав. А потім, коли це заспокоюється, ти відчуваєш себе комфортніше. Тобі вже не хочеться нічого доводити комусь,

– розкрив MELOVIN.

Повне інтерв'ю з MELOVIN читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Виконавець наголосив, що за останні три роки жодна людина не сказала йому нічого поганого в обличчя, хоча в мережі дехто не соромиться писати негативні коментарі. На думку артиста, перехожі просто бачать його в реальному житті й переконуються в тому, що він звичайний.

Я не люблю цю позу жертви, що мене ображають. Де ображають – за спиною, десь в коментарях? Жоден із молодиків більш правих поглядів, які десь, можливо, погрожували мені. Знаєте, чому? Тому що вона думала, що MELOVIN буде ходити в шипах, а MELOVIN – просто людина, хлопець, який у футболці ходить собі й тішиться життям. Плюс, усі сміливі, звичайно, в інтернеті,

– додав співак.

Нагадаємо, MELOVIN зізнався, що вперше закохався у хлопця в 13 років. Вони познайомилися в мережі, де часто листувалися. Водночас артист не приховує, що мав стосунки з хлопцем протягом шести років, але наразі чоловіки вже не разом.