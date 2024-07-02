Пікалов відвідав подію, організовану за участі футбольного клубу "Локомотив". Актор з’явився на публіці у військовій формі

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ФК "Локомотив" випустив лімітовану серію футбольних джерсі у співпраці з брендом UnderSoul. Колекція присвячена подіям 23 січня цього року, коли російські окупанти знищили спортивну базу "Локомотива". Фотосесію для футбольних футболок провели безпосередньо на зруйнованій локації.

На фейсбук-сторінці футбольного клубу опублікували фотографії з заходу. На одній з них можна побачити керівника "Локомотива", а позаду нього стоїть Олександр Пікалов

Що відомо про службу Олександра Пікалова

У квітні 2022 року стало відомо, що актор приєднався до лав Національної гвардії України. Він повідомив про складання присяги й показався зі зброєю. Водночас артист продовжує свою творчу діяльність: виступає з колегами з "Кварталу 95" та організовує концерти на фронті. Євген Кошовий раніше зазначив, що для цього йому необхідно надсилати офіційні листи з датами виступів до керівництва військових частин, які можуть відпустити, а можуть і не відпустити Олександра.