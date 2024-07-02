Пикалов посетил событие, организованное при участии футбольного клуба "Локомотив". Актер появился на публике в военной форме

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ФК "Локомотив" выпустил лимитированную серию футбольных джерси в сотрудничестве с брендом UnderSoul. Коллекция посвящена событиям 23 января этого года, когда российские оккупанты уничтожили спортивную базу "Локомотива". Фотосессию для футбольных футболок провели непосредственно на разрушенной локации.

На фейсбук-странице футбольного клуба опубликовали фотографии с мероприятия. На одной из них можно увидеть руководителя "Локомотива", а позади него стоит Александр Пикалов

Что известно о службе Александра Пикалова

В апреле 2022 года стало известно, что актер присоединился к рядам Национальной гвардии Украины. Он сообщил о принятии присяги и показался с оружием. В то же время артист продолжает свою творческую деятельность: выступает с коллегами из "Квартала 95" и организует концерты на фронте. Евгений Кошевой ранее отметил, что для этого ему необходимо направлять официальные письма с датами выступлений к руководству воинских частей, которые могут отпустить, а могут и не отпустить Александра.