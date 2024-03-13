Тімур Мірошниченко розповів, що він з Інною з самого початку їхнього шляху хотіли всиновити двох дітей. Про це вони казали й на курсах усиновлювачів.

До слова Тімуру Мірошниченку – 38: як змінився незмінний голос Євробачення та зірковий батько року

Тімур Мірошниченко про всиновлення другої дитини

Ведучий розповів, що на курсах тренери спонукають всиновити двох або більше дітей: так вони "промацують", хто наскільки готовий до батьківства. Всі тоді відмовлялись, але Мірошниченки визначилися ще у той момент.

Ми хотіли з самого початку всиновити двох дітей. Казали одразу: ми хочемо двоє. У нас двоє дітей, якраз в ідеалі двоє, щоб всім було "по дитині". З іншого боку ми розуміли, що якраз таки пошук, коли є більше ніж одна дитина, трошечки ширший,

– зауважив Мірошниченко.

Тімур нагадав, що не можна роз'єднувати сімейні групи. Наприклад, якщо у дитини є кілька братів, всиновлювати можна лише всіх разом. Тому дозвіл на всиновлення кількох дітей давав можливість ширшого пошуку. Та тренери вирішили, що зірковим батькам можна всиновити тільки одну дитину. Так Інна подалася на курси вдруге.

"Я не буду стверджувати що це на 100% правдива інформація, але нам сказала не одна людина, що ми чи не перші в історії України, хто протягом одного календарного року проходять ці курси двічі. Тому що ми свій сертифікат вже використали", – додав ведучий.

Тімур Мірошниченко додав, що йому було вкрай складно відвідати 90% занять. Тому Інна проходить курси як мати-одиначка. Наприкінці процесу просто відбудеться суд внутрішньосімейного всиновлення.



Тімур Мірошниченко з сім'єю / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Чи дозволять Мірошниченкам удочерити доньку

Діана Глостер також запитала Тімура про те, чи можуть їм заборонити чи дозволити певну дитину за статтю. Мірошниченко відповів, що можна сподіватися всього.

"У нас у першому не було вказано, що ми можемо тільки хлопчика: просто одна дитина, віком від одного до чотирьох. Днями у межах цього курсу тренери приїжджають додому, щоб побачити умови, поспілкуватися більш відверто сам на сам з родиною. Можливо, після відвідин вони зрозуміють, що нам дівчинку не можна. Хоча я не думаю, щоб було обмеження по статі. Я думаю, що це буде знову дозвіл на одну або декілька дітей певного віку", – зауважив ведучий.

Мірошниченко додав, що Інна попросила тренерів не обмежувати їм кількість дітей. Сертифікат під час воєнного стану діє близько двох років, а якщо вдасться швидко знайти четверту дитину, вони не ставитимуть на цьому хрест.

Я вже можу сказати що легше не буде, тому що нічого там не міняється. Щоб з'явилося у дітей право на всиновлення, має змінитися багато чого в першу чергу законодавчо. Там нічого не мінялося,

– підсумував зірковий батько.

Одна заборона щодо всиновлення таки є

Інна Мірошниченко раніше розповідала, що обмеження за статтю, скоріш за все, не буде. Однак для їхньої сім'ї є обмеження за віком. Вони не можуть всиновити дитину, яка буде старшою за Мію – їхню першу дитину.

Дружина ведучого зізнавалась, що хотіла б дорослу доньку або сина, адже з кожним роком шанси на їхнє усиновлення падає. Однак для дітей в сім'ї має зберігатись черговість появи.