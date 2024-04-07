Відомо, що раніше шоумен навчався на економічній спеціальності, проте вона йому не знадобилася в житті. До того ж виявилося, що дружина Олександра теж хоче вступити в той самий університет, що й чоловік.
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Що відомо про вступ Педана до університету
Олександр вирішив здобути ступінь з державного управління.
Це буде про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави. Державні органи управління, громадські організації,
– розповів телеведучий.
Дружина шоумена також планує вступити до цього вишу, однак наразі не розголошується, яку саме спеціальність вона має намір вивчати.
Інтерв'ю з Олександром Педаном:дивіться відео онлайн
Де навчається донька Олександра Педана
- Лєра у 2022 році вступила до Українського католицького університету.
Як на мене, один із найкращих університетів. Він таки приватний, там немає бюджетних місць. У мене була позиція, що Лєра навчатиметься на контракті, щоб не займати чиєсь місце. Я збирав та відкладав на її навчання, бо це інвестиція,
– розповідав зірковий батько.
- Валерія навчається на соціології, де річна плата за навчання становить 80 тисяч гривень.
- Дівчина вирішила не їхати на навчання за кордон, бо прагне підтримувати українську систему освіти.