Відомо, що раніше шоумен навчався на економічній спеціальності, проте вона йому не знадобилася в житті. До того ж виявилося, що дружина Олександра теж хоче вступити в той самий університет, що й чоловік.

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Що відомо про вступ Педана до університету

Олександр вирішив здобути ступінь з державного управління.

Це буде про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави. Державні органи управління, громадські організації,
– розповів телеведучий.

Дружина шоумена також планує вступити до цього вишу, однак наразі не розголошується, яку саме спеціальність вона має намір вивчати.

Інтерв'ю з Олександром Педаном:дивіться відео онлайн

Де навчається донька Олександра Педана

  • Лєра у 2022 році вступила до Українського католицького університету.

Як на мене, один із найкращих університетів. Він таки приватний, там немає бюджетних місць. У мене була позиція, що Лєра навчатиметься на контракті, щоб не займати чиєсь місце. Я збирав та відкладав на її навчання, бо це інвестиція,
– розповідав зірковий батько.

  • Валерія навчається на соціології, де річна плата за навчання становить 80 тисяч гривень.
  • Дівчина вирішила не їхати на навчання за кордон, бо прагне підтримувати українську систему освіти.