Про це повідомила Валерія Барон – голова його офіційного фан-клубу. Вона показала, який вигляд зараз має Олег та розповіла про його нову пісню.

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У своїх соцмережах Валерія опублікувала допис, де заявила про повернення Винника в публічний простір. 23 серпня, у День прапора, артист презентує україномовну композицію "Мої люди". Це буде перший трек Олега від початку повномасштабного вторгнення.

Сенсація! Ми дочекалися! 23 серпня на всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні "Мої люди"! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України й для всіх нас від нашого маестро!

– оголосила Барон.

Водночас на афіші можна помітити зміну іміджу співака. Виконавець ще більше відростив волосся та змінив його колір.

Нагадаємо, 26 лютого 2022 року співак виїхав до Німеччини. З того моменту він перестав вести соцмережі, оскільки доступ до них нібито вкрали, тому не міг говорити про війну. Улітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю зі зміненим стилем: у виконавця з'явились окуляри, а волосся стало ще довшим. За словами Олега, він виїхав з України законно, бо є резидентом Німеччини. До того ж артист зізнався, що за кордоном лікує рідкісну хворобу та заперечив наявність у себе онкології.