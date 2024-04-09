Відтак, співак зауважив, що Винник – хороший вокаліст. Водночас, за його словами, у нього є такі вчинки, які Остапенко би не зміг зробити.

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Що EL Кравчук думає про Олега Винника

Виконавець вважає його класним вокалістом.

Але я ще в Берліні зрозумів, що він тільки вокаліст. А йому було все одне: кішечку співати, собачку, людину. Йому дають – він співає,

– зазначив чоловік.

Сам артист зізнався, що так би не зміг, бо хоче знайти своє амплуа й записувати свої пісні.

Інтерв'ю з EL Кравчук: дивіться відео онлайн

Де зараз Олег Винник