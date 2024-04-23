Справа не в страху, – лідер гурту СКАЙ сказав, чому не вступив до ЗСУ

Відомий співак і лідер гурту СКАЙ Олег Собчук відверто зізнався, чому не доєднався до лав Збройних Сил України. Також виконавець пояснив роль музики під час війни.

Водночас Олег поділився, що гуртові вдалося зібрати більше 25 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Команда активно долучається до зборів та максимально допомагає всередині країни.

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Чому Олег Собчук не доєднався до ЗСУ

Лідер гурту СКАЙ розповів, що не вступив до лав ЗСУ через ефективність. Річ у тім, що співак разом з командою проводить благодійні концерти, де збирає великі суми на потреби військових. Так, гурт передав більше ніж 25 мільйонів гривень захисникам України.

Тут справа не в страху, а саме в ефективності. Від початку повномасштабного вторгнення СКАЙ зібрав і передав суму більше ніж 25 мільйонів гривень. Тому фраза: Ти більш ефективний там, ніж тут – це навіть не мої слова. Це слова моїх друзів, які зараз на передовій, де ми часто буваємо,

– зізнався Олег.

До того ж артист впевнений, що музика може виступати зброєю під час війни, а все завдяки впливу на емоційний стан захисників. Так, пісні можуть мотивувати та надихати на ще більшу боротьбу.

Бійці дякують за пісню "Не відступати і не здаватись". Вони пишуть, що перед боєм слухають її, вона їх надихає. Тобто пісня заряджає, надихає на бій. Не на смерть, а на перемогу. Це настільки важливо, як і зброя. Коли психологічно, духовно людина готова йти і перемагати,

– поділився співак.

Інтерв'ю Олега Собчука: дивіться відео онлайн

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