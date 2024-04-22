Це моє рішення, – Олег Скрипка назвав причину, через яку не пішов до лав ЗСУ

Музикант Олег Скрипка вже кілька разів робив заяви з приводу мобілізації в Україні. Тепер артист пояснив, чому ж сам не ухвалив рішення воювати.

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка нагадав, що у лавах ЗСУ зараз воює гітарист колективу. Його рішенням було з першого дня повномасштабної війни взяти до рук зброю.

Цікаво Олег Скрипка розсекретив, де навчаються його сини та розповів, ким вони мріють стати

Чому Олег Скрипка не мобілізувався

На думку Олега Скрипки, у демократичній країні кожен повинен ухвалити своє рішення. У травні артисту виповниться 60 років, до того ж у нього є сини.

Мені скоро буде 60. Це моє рішення, їхати на передову чи ні. В мене діти, вони малі, ще не призовного віку. Треба, щоб кожна людина вирішувала, воювати чи не воювати. І виловлювати людей на вулиці, це неправильно,

– сказав музикант.

Олег Скрипка додав, що в Україні має бути правильна пропаганда з приводу мобілізації.

"Мусить бути в гарному розумінні правильна пропаганда, патріотична пропаганда. І те, що наші ЗМІ в основному розганяють хейт, це зменшує зацікавленість людей воювати за нашу країну", – вважає артист.

Що раніше казав Скрипка та який артист йому відповів