Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) вважає, що українські артисти мають бути готові взяти у руки зброю. Адже питання захисту країни, своїх близьких стосується абсолютно кожного.

До слова Рівноправ'я – це комунізм, – Олег Скрипка заявив, що жінки чинять насильство над чоловіками

Фагот відповів Олегу Скрипці

Виконавець не став заперечувати, що є люди, які більш професійними військовими. Але у час повномасштабної війни усі мають бути готові доєднатися до лав війська.

Так ніхто не фронтовик! То, що – нам просто віддати країну в руки ворогу? Ясно, що є люди більш дотичні до військової справи і мають до того хист. Однак треба розуміти, що зараз кожен чоловік в Україні повинен вміти захищати себе, своїх близьких, рідне село чи місто,

– наголосив Олег Михайлюта.

Фагот додав, що війна стосується артистів так само, як і всіх інших. Невміння до військової справи теж не звільняє від відповідальності.

"Ніхто з нас не обирав шлях стати вбивцею, але коли йдуть вбивати тебе – треба брати в руки зброю. Це стосується абсолютно всіх, і артисти не є винятком. Не вмієш поводитись зі зброєю чи керувати дроном - йди вчись", – підсумував лідер ТНМК.

Заяви Олега Скрипки про мобілізацію