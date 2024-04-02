З'ясувалося, що молодший син артиста вирішив займатися творчістю. Водночас старший обрав гуманітарну спеціальність.
Не пропустіть Уперше за три роки: Олена Кравець пригадала, як зустрілася з Зеленською під час великої війни
Де вчаться сини Олега Скрипки
Роман, якому зараз 18 років, вступив на історичний факультет. Тим часом його 16-річний брат Устим, який закінчує школу, натхненний кар'єрою батька, висловив бажання стати артистом.
Старший син він навчається історії. Він історик. Молодший син закінчує школу в цьому році й він хоче бути музикантом. Як він зробить свою кар'єру ми побачимо, але він пише пісні, альбоми,
– розповів виконавець.
"Тур зірками": дивіться відео онлайн
Що ще відомо про дітей Скрипки
- Раніше Олег розповідав, що всі четверо його дітей – дуже творчі особистості, які вміють гарно грати на музичних інструментах.
- Крім того, доньки співака також захоплюються малюванням.
- Цікаво, що виконавець зауважував, що Устим, який мріє стати музикантом, не хоче, щоб батько докладався до його кар'єри.
- Також відомо, що найстарший син Скрипки вже не живе з батьками.