На зустрічі Олена Зеленська виглядала дуже стильно. Вона вже поділилася своїми враженнями від знайомства з дружиною Кіра Стармера.

До теми У total black образі: Олена Зеленська вразила елегантністю на робочій зустрічі у США

Перша леді України розповіла, що їм вдалося знайти спільну мову з новою колегою.

Юристка за освітою, Вікторія Стармер нині працює у сфері охорони здоров'я – опікується питаннями безпечної праці лікарів Національної служби охорони здоров'я Британії. Тож у нас одразу знайшлося багато спільних тем: саме зараз у Сполученому Королівстві з навчальною поїздкою перебуває команда українських експертів у галузі ментального здоров'я. Вони переймають найкращий британський досвід побудови системи психосоціальної підтримки,

– поділилася Зеленська.

Вона додала, що запросила Вікторію Стармер приєднатися до майбутнього четвертого Київського саміту Перших леді та джентльменів, який буде присвячений безпеці дітей, розглядаючи такі питання, як безпека під час війни, в сім'ї, в школі та в цифровому просторі.

На чаювання Олена Зеленська обрала елегантний білий костюм, який гармонійно доповнила білою футболкою, вишуканим намистом та сережками. Свій образ перша леді України завершила витонченою зачіскою у вигляді низького хвоста та стриманим макіяжем у нюдових тонах з легкими темними акцентами.

Нагадаємо, 4 липня у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори. Лейбористська партія під керівництвом Кіра Стармера здобула переконливу перемогу, отримавши 410 місць у парламенті. За результатами виборів Кір Стармер став новим прем'єр-міністром країни. Офіційне його призначення на посаду глави британського уряду відбулося після традиційної аудієнції у короля в Букінгемському палаці.