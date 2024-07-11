До цього DJ Tapolskiy протягом двох років служив у Збройних Силах України, з яких останні шість місяців провів на передовій в районі Авдіївки. Тепер музикант прийняв рішення застосувати свій талант для підтримки армії іншим способом. Не пропустітьВідомий танцівник Женя Кот і його дружина Наталія Татарінцева вперше стали батьками Анатолій Тапольський та "Культурний десант" вирішили зробити декілька благодійних стрімів у знакових місцях для України. Стела Донецької області стала першою у цьому списку. Для мене це дуже символічне місце. Коли ти їдеш на Донбас, це перше, що ти бачиш. У мене зазвичай багато почуттів, коли я її бачу, і я вирішив пограти тут музику. Я сподіваюсь, що це доречно і це має сенс, – поділився діджей. Він додав, що головна мета – збір коштів для захисників. Є дуже багато крутих підрозділів, але у них дуже мало засобів для ураження, – пояснив військовий. Наразі вінвідкрив збір на FPV-дрони для 48 ОШБ, який воює на Донеччині. DJ Tapolskiy зіграв сет під Донецькою стелою: дивіться відео онлайн Що таке "Культурний десант" Це ініціатива, яка об'єднує військових митців, що прагнуть підвищити морально-психологічний стан армії через культуру та мистецтво. До цього об'єднання вже долучилися такі відомі митці, як Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Павло Вишебаба та інші. Зауважимо, нещодавно учасники гурту "Жадан і Собаки" оголосили про своє рішення вступити до лав Сил Оборони. Сергій Жадан, Євген Турчинов та Олександр Меренчук приєдналися до 13-ї окремої бригади Національної гвардії України "Хартія".