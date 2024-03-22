Світло переможе темряву, – "Океан Ельзи" випустив першу англомовну пісню в історії гурту

Гурт "Океан Ельзи" презентував пісню англійською мовою, про яку раніше розповідав у мережі Вакарчук. Музиканти поділилися, що з неї почнеться нова музична історія гурту.

Перша англомовна пісня в історії "Океану Ельзи" отримала назву Voices Are Rising. Ця композиція увійде до майбутнього альбому, який повністю складатиметься з треків англійською мовою.

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"Океан Ельзи" випустив першу англомовну пісню

Вночі й зранку 22 березня українські міста пережили чергову масовану атаку Росії. Тому колектив вирішив утриматися від великих текстів та розповідей про те, як створювалась пісня.

Наша нова музична історія. Сьогодні ми хочемо аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам'ятали, що світло завжди переможе темряву. Наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло! – написали на сторінці "Океану Ельзи"

Також музиканти закликали максимально підтримувати сьогодні українських енергетиків.

Okean Elzy – Voices Are Rising: дивіться відео онлайн

У коментарях діляться першими враженнями від пісні:

"Який потужний трек. Співає душею – щиро та красиво! Дякуємо";

"Це новий рівень! Це клас! Це конкурентна українська англомовна пісня!";

"Дякую за вашу музику і творчість, розуміння себе та процесів, що відбуваються в всесвіті";

"Ваша музика – це світло у ці темні часи".

Що чекає фанатів "Океану Ельзи"