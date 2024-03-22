Первая англоязычная песня в истории “Океана Эльзы” получила название Voices Are Rising. Эта композиция войдет в будущий альбом, который полностью будет состоять из треков на английском языке.

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"Океан Эльзы" выпустил первую англоязычную песню

Ночью и утром 22 марта украинские города пережили очередную массированную атаку России. Поэтому коллектив решил воздержаться от больших текстов и рассказов о том, как создавалась песня.

Наша новая музыкальная история. Сегодня мы хотим чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму. Наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет! – написали на странице "Океана Эльзы"

Также музыканты призвали максимально поддерживать сегодня украинских энергетиков.

Okean Elzy – Voices Are Rising: смотрите видео онлайн

В комментариях делятся первыми впечатлениями от песни:

"Какой мощный трек. Поет душой – искренне и красиво! Спасибо";

"Это новый уровень! Это класс!" Это конкурентная украинская англоязычная песня!";

"Спасибо за вашу музыку и творчество, понимание себя и процессов, происходящих во вселенной";

"Ваша музыка – это свет в эти темные времена".

Что ждет фанатов "Океана Эльзы"