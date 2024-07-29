У мережу "злили" відео Олександра Терена в Одесі з учасницею "Холостяка"

Знімання нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже у самому розпалі. В мережу навіть потрапили кадри головного героя проєкту з дівчиною, яка, ймовірно, є учасницею.

Їх застукали під час прогулянки Одесою. Зауважимо, що 13 сезон "Холостяка" відрізняється від попередніх тим, що головним героєм став український військовий Олександр Терен, який втратив обидві ноги під час війни з Росією.

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На опублікованих кадрах видно, як Олександр, одягнений у блакитну сорочку та білі джинси, прогулюється вулицями Одеси в компанії білявої дівчини, яка була в білому платті та солом'яному капелюсі. Навколо пари можна побачити багато камер й операторів, що наштовхнуло користувачів на припущення, що це знімають новий сезон "Холостяка", а дівчина з відео – учасниця романтичного реаліті.

Нагадаємо, новий сезон "Холостяка" з'явиться на екранах вже цієї осені. Нещодавно незмінний ведучий проєкту, Григорій Решетник, підігрів цікавість глядачів, опублікувавши ексклюзивні кадри зі знімального майданчика.