Співачка перебувала на відпочинку разом з чоловіком і доньками. Виконавиця влаштувала відпустку в Одесі, де орендувала триповерховий будинок з кількома терасами з видом на море.

Цікаво Наталія Могилевська показала, як збирається з доньками на відпочинок: зворушливе відео

З нагоди повернення до Києва Наталія опублікувала відео, на якому вперше показала свого коханого Валентина і доньок разом. Родина постала на вокзалі та в обіймах одне одного. Чоловік подарував дівчатам квіти та ніжно поцілував Могилевську.

За словами артистки, її обранець не є публічною людиною, тому йому не подобається зайва увага мережі. Однак, цього разу він дозволив коханій показати себе.

Дякую, любий, за відпочинок. Наша відпустка закінчилася. Але як приємно згадати, як усе починалося. Зазвичай мій чоловік проти якихось його фото в соцмережах, але я дякую тобі, що ти дозволив мені поділитися цим зворушливим відео. Цілую тебе і дякую за квіти, люблю,

– зізналася Наталія.

Зазначимо, чимало українських зірок наразі перебуває на відпочинку. Так, Оля Полякова проводить час у Монако, а Ксенія Мішина кілька тижнів провела у США з сином.