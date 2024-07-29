Их застукали во время прогулки по Одессе. Заметим, что 13 сезон "Холостяка" отличается от предыдущих тем, что главным героем стал украинский военный Александр Терен, который потерял обе ноги во время войны с Россией.

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На опубликованных кадрах видно, как Александр, одетый в голубую рубашку и белые джинсы, прогуливается по улицам Одессы в компании белокурой девушки, которая была в белом платье и соломенной шляпе. Вокруг пары можно увидеть много камер и операторов, что натолкнуло пользователей на предположение, что это снимают новый сезон "Холостяка", а девушка с видео – участница романтического реалити.

Напомним, новый сезон "Холостяка" появится на экранах уже этой осенью. Недавно неизменный ведущий проекта, Григорий Решетник, подогрел любопытство зрителей, опубликовав эксклюзивные кадры со съемочной площадки.