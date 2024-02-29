Ідея альбому належить гурту МУР. Учасники колективу створюють пісні на вірші українських письменників у сучасній обробці.

Цікаво Щемливий трек від "Океану Ельзи" та присвята зниклому безвісти батькові: 11 нових хітів тижня

В Україні презентували перший альбом-мюзикл

До альбому увійшли 18 різних композицій зі схожим сюжетом. Над ними працювали пів року. Автори надихалися творами українських письменників 1920-30-х років. Тексти в альбомі є повністю оригінальними. Там можна буде почути, зокрема, трек "Партія веде" про зраду Павла Тичини.

Альбом починається треком "Ще до того як колись". У ньому йде зачин – про зраду Павла Тичини. Далі в хронологічній послідовності – події від 1918 року до 1937-го. Усі треки пов’язані один з одним, їх не варто слухати окремо,

– висловились автори.

Цікаво, що у "Ти [Романтика]" звучатимуть композиції, у яких йдеться про події сторічної давнини. Однак, вони дуже нагадають сучасні реалії, війну Росії проти України. Наприклад. музиканти написали трек "Третя Рота" про Володимира Сосюру, який служив у Армії УНР. Тоді як зараз також багато українських чоловіків захищає батьківщину від окупантів.

Події, які сталися 100 років тому, переплітаються з сучасністю та війною проти Росії. Як-от трек "Третя Рота" про Сосюру. Виявляється, він служив у 3-му Гайдамацького полку Армії УНР. 100 років тому був "Третій Гайдамацький", а сьогодні в нас є легендарна "Третя штурмова",

– розповів автор текстів Олександр Хоменко.

До речі, до створення альбому долучилися письменник Сергій Жадан, рок-гурт "Хейтспіч", ведучий Женя Янович, гурт NAZVA, акторка Олена Кравець, лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк та інші відомі особистості.



До альбому долучилися зірки / Фото пресслужби МУР

Слухайте альбом "Ти [Романтика]" на майданчиках за посиланням.

Брали участь у створенні альбому автор текстів та ідеї проєкту Олександр Хоменко, композитор Віктор Ткаченко, вокаліст Олександр Заїка, продюсер проєкту Микола Шмундир. Долучався до написання музики до деяких пісень джазовий композитор Євген Дубовик.

Хто нещодавно випускав пісні з зірок